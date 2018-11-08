إطلاق نار داخل ملهى ليلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب سمير حسنى

أعلنت وسائل إعلام أمريكية وجود إطلاق نار داخل ملهى ليلى بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، ووقوع عدد من الإصابات، ولم يتثنى التأكد من العدد.