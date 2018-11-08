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إطلاق نار داخل ملهى ليلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:25 ص
إطلاق نار داخل ملهى ليلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية اطلاق نار
كتب سمير حسنى
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية وجود إطلاق نار داخل ملهى ليلى بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، ووقوع عدد من الإصابات، ولم يتثنى التأكد من العدد.


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ملهى ليلى

الولايات المتحدة

اليوم السابع بلس




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني . ضد الكلاب الضالة المجرمين من اي مكان

السماح بحمل السلاح و التصويت عليه في الكونجرس من قبل العصابة الشيطانية الصهيونية السبب

انتشار الارهاب و الاجرام و القتل في امريكا بسبب السماح بحمل السلاح من كل الاعمار و كل فئات الشعب

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