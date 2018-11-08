إطلاق نار داخل ملهى ليلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية وجود إطلاق نار داخل ملهى ليلى بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، ووقوع عدد من الإصابات، ولم يتثنى التأكد من العدد.
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية وجود إطلاق نار داخل ملهى ليلى بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، ووقوع عدد من الإصابات، ولم يتثنى التأكد من العدد.
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مصري وطني . ضد الكلاب الضالة المجرمين من اي مكان
السماح بحمل السلاح و التصويت عليه في الكونجرس من قبل العصابة الشيطانية الصهيونية السبب
انتشار الارهاب و الاجرام و القتل في امريكا بسبب السماح بحمل السلاح من كل الاعمار و كل فئات الشعب