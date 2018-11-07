سقوط تاجر سلاح ببنى سويف وبحوزته 90 بندقية خرطوش وكمية من الحشيش

ضبطت حملة من مديرية أمن بنى سويف بإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، اليوم 90 بندقية داخل محل تجاري بمدينة بنى سويف العاصمة يستأجره تاجر سلاح.

وتلقى العميد محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى معلومات تفيد عودة "أحمد ف" تاجر سلاح ومخدرات، له محل إقامة بقرية مصطفى طاهر مركز بنى سويف، إلى مزاولة نشاطه الإجرامي بدائرتى مركز وبندر بنى سويف بعد خروجه من السجن فى تنفيذ حكم قضائى لاتهامه بحيازة كمية من الأسلحة والمخدرات فى شقتين بمدينة بنى سويف العاصمة منذ سنوات.

وبعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، داهمت قوة من ضباط وأفراد الشرطة يقودها مدير المباحث الجنائية وتضم النقباء أحمد بهجت وإسلام هديب وعبد الرحمن هديب، محلا تجاريا بالطابق الأرضى يستأجره المتهم فى إحدى المنازل بشارع عامر بمنطقة عزبة الصفيح دائرة قسم بنى سويف، وعثر بداخله على 90 بندقية خرطوش وكمية من جوهر الحشيش المخدر.

وتم إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.