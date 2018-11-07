التموين: اليوم آخر موعد لإضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أخر موعد لإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وكذلك تحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء اليوم الأربعاء، من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏ https:http://www.tamwin.com.eg أو من خلال مكاتب التموين .

كانت وزارة التموين قد طالبت المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء، بضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏ https:http://www.tamwin.com.eg وأن أخر موعد لتحديث البيانات وكذلك لإضافة المواليد الجديدة لإصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة، اليوم الأربعاء.