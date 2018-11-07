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التموين: اليوم آخر موعد لإضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:00 ص
التموين: اليوم آخر موعد لإضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أخر موعد لإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وكذلك تحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء اليوم الأربعاء، من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏ https:http://www.tamwin.com.eg أو من خلال مكاتب التموين .

 

كانت وزارة التموين قد طالبت المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء، بضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏ https:http://www.tamwin.com.eg وأن أخر موعد لتحديث البيانات وكذلك لإضافة المواليد الجديدة لإصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة، اليوم الأربعاء.


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التموين

بطاقات التموين

تحديث بيانات البطاقات




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