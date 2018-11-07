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التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:57 ص
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين
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صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة  الالتزام بقانون التعليم، والذى نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور ( 85 %) من أيام الدراسة الفعلية، وذلك بعد أن رصدت الوزارة ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس.
 
وأكد حجازى على أنه تم التنبيه على المدارس بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوية العامة، مع  تسجيل الغياب الفعلى للطلاب على الموقع الإلكترونى المعروف بالغياب الإلكترونى للطلاب، والاهتمام ببيان الغياب الورقى والإلكترونى المقيد بدفاتر (5) سلوك مع الغياب الفعلى للطلاب، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب، وإرسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفنى داخل المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.
 
كما أشار حجازى إلى ضرورة الاهتمام بالحضور والانصراف للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسى وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مقصر.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مسلم - عربى - مصرى

وزاره ومشغوله بالشو الاعلامى والتصريحات ؟!

لم يتم الانتهاء من التجهيزات للنظام الجديد - ولم يتم تدريب المعلمين تدريب حقيقى - ولا يوجد دراسه بالمدارس - ولا يوجد غلق للمراكز ولا .................... وزاره اسبتت ان ارهاب اصحاب المصالح والنفوذ اقوى من ارهاب اصحاب الفكر المتطرف

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