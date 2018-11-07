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التصويت الأول والأخير.. وفاة عجوز أمريكية بعد مشاركتها بانتخابات الكونجرس

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:43 ص
التصويت الأول والأخير.. وفاة عجوز أمريكية بعد مشاركتها بانتخابات الكونجرس جريسى لو فيليبس
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى"، أن عجوز أمريكية عمرها 82 عاما توفت فور تصويتها للحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى.
 
وبحسب الصحيفة فأن العجوز جريسى لو فيلبس لم تمارس حقها فى التصويت فى الانتخابات من قبل، ولكنها أرادت الإدلاء بصوتها فى انتخابات تكساس بعدما أصبح أبنائها أنفسهم أجداد.
 
وقام أحد أفراد العائلة بتوصيلها بالسيارة لمقر الإدلاء بصوتها ومعها جهاز التنفس الخاص بها. وظهرت جريسى فى مقطع فيديو على التلفزيون وهى تقول "سوف أصوت، هذا العام صوتى يحتسب".
 
وبالفعل تمكنت العجوز من التصويت لصالح الحزب الجمهورى ثم ماتت وسط عائلتها بعد عودتها للمنزل.
 
ومن المعروف أن انتخابات الكونجرس فى ولاية تكساس فاز بها الجمهورى، تيد كروز، وبهذا تمكن من الاحتفاظ بمقعده رغم المنافسة الصعبة مع الديمقراطى بيتو أوروركى.
 

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جريسى لو فيليبس

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انتخابات الكونجرس

تكساس

اليوم السابع بلس




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