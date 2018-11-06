"فيرنكس آند ذا هوم " يُجهز عروض ضخمة على الأثاث خلال "البلاك فراى داى"

كتب : مصطفى عبد التواب

كشف عمرو عبد اللطيف، منظم المعارض ، استشارى معرض " فيرنكس آند ذا هوم " ، أن المعرض يُجهز عروض هائلة لـ "البلاك فراى داي" ، بخلاف العروض التى يقدمها العارضين خلال أيام المعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يمتاز بكونه يقدم منتجات التصدير للجمهور المصرى بأسعار محلية.

وقال عبد اللطيف ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن معرض " فيرنكس آند ذا هوم " خطط ليضع نفسه على خارطة المعارض الدولية من خلال تقديم استراتجية جديدة تتضمن أربعة دورات للمعرض، يكون من بينهم دورتين للمشترين من خارج مصر، مؤكدًا أن دورة نوفمبر التى تنطلق خلال أيام ودورة أكتوبر 2019 ستكون مفتوحة أمام المشرين من داخل مصر، بينما تشهد دورتى فراير و أكتوبر 2019 استقطاب لمشترين من خارج مصر.

وأوضح عبد اللطيف، أن المعرض يتيح فرصة للمصنعين المحليين، لإيجاد دورة بيع منتظمة ،وبالتالى ينعكس ذلك عليهم برواج منتجاتهم وزيادة استثماراتهم، مشددًا على أن المعرض لا يقصر على كونه يقدم عروض للمواطنين لشراء الأثاث بل يمتد دوره لكونه نواة لتنمية صناعة الأثاث والسوق المحلى.