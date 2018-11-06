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ضبط 917 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالفيوم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:29 م
ضبط 917 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها، 9 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و15 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قضيتين اتجار بالمخدرات، وأخرى تعاطي، و5 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و8 قضايا متنوعة في مجال قضايا الأحداث. 

كما ضبطت الحملة، 134 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و130 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و917 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1055 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و425 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

 


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