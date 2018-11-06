صور.. فرقة بورسعيد والإسماعيلية للفنون الشعبية تحييان ليالى شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قامت محافظة جنوب سيناء، باستضافة فرقة بورسعيد والإسماعيلية للفنون الشعبية لإحياء ليالى شرم الشيخ، بالمجان لضيوف منتدى شباب العالم، ومواطنى المحافظة، وذلك تواكبا مع منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، حيث تبدأ العروض بجنينة مول، ومسرح السوق القديم، بالتبادل للفرقتين، ولمدة يومين.

وشهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بحضور اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الاعلامي، والنائب مجدى بيومي، نائب مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة، وبعض نواب المجلس، وسط لفيف من المواطنين عرض فرقة الفنون الشعبية ببورسعيد، على مسرح السوق القديم بشرم الشيخ

كما قام اللواء خالد فوده افتتح فرع بنك مصر بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، يرافقه حسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة فاطمة الجو يلي، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسة ببنك مصر، والمهندس طارق عدلي، رئيس قطاع الشئون الإدارية والهندسية،وأحمد العادلي، مدير منطقة سيناء، ومصطفى محمود، رئيس الفرع.

وبحضور النائب مجدى بيومي، نائب البرلمان، وعضو لجنة السياحة والطيران، ومشايخ الأوقاف، وبعض الشخصيات العامة

ويقدم الفرع خدمات مصرفية غير تقليدية حيث يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا وحثى الثامنة مساءا، لتقديم خدمات مصرفيه متكاملة، ومن الساعة الثامنة مساءا إلى الساعة الثانية عشر صباحا لتقديم خدمات استبدال العملة

ويهدف الفرع إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مبادرة البنك المركزي، ويقدم خدماته لجميع العاملين بمدينة شرم الشيخ.