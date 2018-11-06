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صور.. إقبال على انتخابات الكونجرس.. وتعطل ماكينة تصويت بولاية نيوهامشير

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:00 م
صور.. إقبال على انتخابات الكونجرس.. وتعطل ماكينة تصويت بولاية نيوهامشير انتخابات التجديد النصفى
كتب - يوسف أيوب
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توافد عدد كبير من الناخبين على مراكز الاقتراع فى الولايات المتحدة الامريكية، لاختيار 35 عضوا بمجلس الشيوخ فى 36 ولاية، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلس النواب ال453 وحكام 36 ولاية، ومجالس شيوخ ونواب الولايات.

وفى جولة داخل عدد من مراكز الاقتراع بولاية نيوهامشير، التى يصوت فيها الناخبين لاختيار اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الفيدرالي، و24 فى مجلس النواب الفيدرالي، و400 فى مجلس نواب الولاية، و24 سيناتور فى مجلس شيوخ الولاية، وفى مقاطعة مانشستر بولاية نيوهامشير اصطف عدد من مؤيدى المرشحين امام مراكز الاقتراح رافعين لافتات للمرشحين، حيث اقتصرت عملية الدعاية امام مراكز الاقتراع على رفع لافتات باسماء عدد من المرشحين فقط، دون توزيع اية دعاية على الناخبين، كما يمنع الدعاية امام مراكز الاقتراع.

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وشهدت احدى مراكز الاقتراع فى مانشستر تعطل لاحد ماكينات الاقتراع، وأرجعت " جيل آثاز" منسقة اللجنة الانتخابية فى مانشستر، ذلك الى ان ورقة الاقتراع طويلة وبها عدة اسماء للمرشحين، وهو ما احدث صعوبات لماكينة التصويت، مشيرة الى انهم اخذوا أوراق الاقتراع ووضعوها فى صندوق جانبى لتغذية الماكينة يدويا، وهذه المشكلة تحدث لأول مرة، مؤكدة ان هذه المشكلة لا تؤثر على نزاهة الانتخابات، حيث تقوم الماكينة بحساب كل الأوراق، ويتم عد الأوراق بعد ذلك يدويا للتأكد من عدد الأوراق التى دخلت فى الماكينة.

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وأكدت آثاز، انه لا يمكن ان يحدث تزوير، لانه يتم اعادة عد الأوراق، وفى نهاية اليوم ياخذوا الصناديق لمجلس المدينة للتأكد من ان الأرقام التى ظهرت مطابقة لما هو موجود فى الماكينات، مشيرة الى انه طوال اليوم سيكون هناك إقبال على التصويت، لان هذه الانتخابات مهمة وتاريخية، موضحة انه يوجد فى اللجان عدد من منظمات المجتمع المدنى للتأكد من سير العملية الانتخابية، وكل مواطن من حقه مراقبة اداء العملية.

ويبلغ عدد الناخبين فى ولاية نيو هامشير مليون و300 الف ناخب، حيث يتوقع ان يدلى نصفهم باصواتهم فى الانتخابات، حيث يتوقع ان يحتفظ الديمقراطيين بمقعدى مجلس الشيوخ، فى حين يتوقع مراقبون ان يسيطر الجمهوريين على مقاعد مجلس النواب، حيث يحصل الجمهوريين على ١٤ مقعدا مقابل عشرة مقاعد للديمقراطيين، فيما سيسيطر الجمهوريين على كونجرس الولاية.

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