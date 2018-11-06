رئيس "IATA" يهنئ مصر للطيران لترشيحها لمجلس المحافظين

هنأ الكسندر دى جونياك، الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس الجمعية العامة للإتحاد العربى للنقل الجوى فى دورته الـ51 المقامة حاليا بالقاهرة بمناسبة موافقة أعضاء الجمعية العامة على ترشيح الطيار أحمد عادل لعضوية مجلس المحافظين بـ"الاياتا " لمقعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يبدأ مع نهاية الجمعية العامة رقم 75 لعام 2019 التى ستنعقد بمدينة سول الكورية .

جاء ذلك على هامش اللقاء الذى جمع الطيار احمد عادل ورئيس الأياتا اليكسندر دى جونياك على هامش فاعليات جمعية الأكو.

وقد تناول اللقاء تعزيز اواصر التعاون بين منظمة الأياتا ومصر للطيران واكد على سعادته بهذا التعاون القائم على مدار السنوات الماضية و اشاد بدور مصر للطيران فى المنطقة وخاصة انها من اول من الشركات التى تفعل جميع المشروعات التى تنادى بها الأياتا لتحسين الخدمات المقدمة للركاب و اعرب عن حرص الأياتا لتقديم اى خدمات استشارية لشركة مصر للطيران.

من ناحية اخرى استعرض الطيار احمد عادل خطة تحديث اسطول مصر للطيران على مرحلتيها الاولى والثانية والتوسع فى شبكة الخطوط ومواكبة سوق النقل الجوى فى تطبيق أعلى درجات الرفاهية وخدمة العملاء .