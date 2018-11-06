video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1842 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:00 م
تحرير 1842 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى .

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ،  مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار ، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1842 مخالفة مرورية متنوعة و شملت498مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و91 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و86 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو76  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 51 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 39  رخصة لمخالفة البيئة و 113 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 53رخصة لمخالفة خط السير و44 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و52 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 63 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 58 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 48مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و45 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و67 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  8سيارات متروكة و75 مخالفة إزالة فاميه وتحرير85 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و35 مخالفة مواقف عشوائية و48 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير47 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 1065 حكما وضبط 102 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة