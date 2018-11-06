تحرير 1842 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى .

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار ، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1842 مخالفة مرورية متنوعة و شملت498مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و91 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و86 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو76 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 51 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 39 رخصة لمخالفة البيئة و 113 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 53رخصة لمخالفة خط السير و44 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و52 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 63 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 58 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 48مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و45 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و67 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 8سيارات متروكة و75 مخالفة إزالة فاميه وتحرير85 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و35 مخالفة مواقف عشوائية و48 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير47 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.