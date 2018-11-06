تجديد حبس اللص المتهم بقتل شاب حاول استيقافه بأسوان 15 يوماً

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أمرت نيابة أسوان، بتجديد حبس اللص المتهم بقتل شاب حاول استيقافه بعد سرقة هاتف محمول من أحد المارة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما سمع شاب يدعى مينا سمير كامل، 20 سنة، يعمل بمحل أجهزة كهربائية بالسوق السياحى القديم بمدينة أسوان، استغاثات من المارة تقول "امسك حرامى"، فسارع الشاب مندفعاً بـ"شهامته" نحو اللص الذى سرق هاتف محمول من أحد المارة وحاول الفرار، إلا أن الشاب "مينا" نجح فى الإمساك به قبل أن يبادره اللص بطعنة نافذة من خلال مطواة كانت بحوزته أودت بحياته بعد ساعات من نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه.

وتمكن أصحاب المحال التجارية من ضبط اللص المتهم ويدعى "أحمد.ع.ص" عاطل، وسلموه إلى قسم شرطة أسوان أول، والتى حررت محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات بمعرفة على النجار، وكيل النائب العام، وبإشراف أحمد شمس مدير نيابة قسم أسوان.