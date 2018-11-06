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بلقطات من حفل الافتتاح.. منتدى شباب العالم 2018 يصل لمحطته النهائية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:34 م
بلقطات من حفل الافتتاح.. منتدى شباب العالم 2018 يصل لمحطته النهائية منتدى شباب العالم
كتبت ريهام عبد الله
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تصل رحلة منتدى شباب العالم 2018، اليوم الثلاثاء إلى محطتها النهائية، بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى صافرة البداية للتجمع الشبابى الضخم، فى مدينة السلام السبت الماضى.

حفل الافتتاح
حفل الافتتاح

 

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

 

التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى الشباب عبر فيس بوك، فيديو لقطات مجمعة من حفل الافتتاح، للاحتفاء بنجاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم والذى احتضنته مدينة السلام.

وتواجد الأيام الماضية لحضور المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 5 آلاف، شاب وفتاة من خلفيات وثقافات ودول مختلفة، ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

شباب العالم
شباب العالم

 

لقطات من الافتتاح
لقطات من الافتتاح

وتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وبخلاف ورش العمل التى سبقت عقد المنتدى.

وضم برنامج منتدى شباب العالم، أيضا مجموعة متنوعة من المحاور التى ناقشت قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتى من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم.


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