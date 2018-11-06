انطلاق فعاليات الملتقى الأول للتعاون المصرى – الكويتى غدا

الكويت(أ ش أ)

تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات الملتقى الأول للتعاون المصرى – الكويتى، والذى يعقد تحت عنوان (شركاء أشقاء)، من أجل دعم الاقتصاد المصرى وخطط التنمية التى تتبناها الدولة، من خلال تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة فى ظل حرص الجانب الكويتى على معرفة المزيد حول الفرص الاستثمارية فى سيناء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتبدأ فعاليات الملتقى بكلمة من رئيس الجانب الكويتى لمجلس التعاون المصرى الكويتى محمد جاسم الصقر، ثم كلمة من رئيس الجانب المصرى للمجلس معتز الألفى، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقى عن العلاقات بين البلدين الشقيقين، يعقبه افتتاح راعى الملتقى للمعرض المصاحب لفعالياته، والذى يستعرض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

يشارك فى المعرض الذى يقام على هامش فعاليات الملتقى، عن الجانب المصرى، مدينة الانتاج الاعلامى، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة وادى النيل للاستثمارات، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب الكويتى الشركة المتحدة لصناعة الحديد، وبنك الكويت الوطنى، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة صناعات الغانم، وشركة (كيبكو) القابضة، وشركة (أجيليتى) للمخازن العمومية، وشركة (إف أى كابيتال) وهيئة تشجيع الاستثمار.

وعقب افتتاح المعرض، ستنطلق جلسة العمل الأولى، والتى تحمل عنوان (الشراكة الاقتصادية: واقع مبشر ومستقبل واعد)، لاستعراض أبرز محاور ونجاحات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والطموحات الاستثمارية بينهما، وإلقاء الضوء على التشريعات القانونية بكلا الدولتين، والسياسات المالية والمصرفية بهما، بالإضافة إلى عرض أبرز نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى؛ حيث يتحدث بها وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ووزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى شيخة البحر، ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك المصرى لتنمية الصادرات أحمد جلال، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل اتحاد الصناعات المصرى طارق توفيق.

بينما تتناول جلسة العمل الثانية، والتى تعقد تحت عنوان (مناخ الاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتنمية المستدامة)، مناخ الاستثمار فى مصر، والمستجدات والقوانين التى تم استحداثها وسنها لتشجيع الاستثمار، وفرص الاستثمار الصناعى فى مصر، والأبعاد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والضمانات والمزايا التى تمنحها الدولة للمساهمين فى مشروعات التنمية، ودور الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية؛ حيث يتحدث بها مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر الدكتور محسن عادل، ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عبدالقادر درويش، والرئيس التنفيذى لشركة (إكويتى) عدنان صقر الصقر والرئيس التنفيذى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البابطين صالح البابطين.

ويستهدف ملتقى التعاون المصرى الكويتى الأول، تسليط الضوء على العلاقة المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وتشكل أرضية واعدة للاستفادة منها على كافة المستويات؛ حيث تؤمن فعاليات هذا الحدث المهم وغير المسبوق، فرصة للمهتمين وللمستثمرين، ولكبرى الشركات من كلا الدولتين، للاطلاع على التطورات، والإصلاحات القانونية والاقتصادية التى تصب فى خانة اهتماماتهم، والوقوف على بعض الفرص الاستثمارية التى تلبى طموحاتهم وتطلعاتهم، مما يؤدى تلقائيا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، وتأكيد قواعد الثقة ومبادىء التعاون الاقتصادى والاستثمارى البناء.