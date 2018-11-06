"الصحة" تحدد أعراض 11 مرضا تصيب الأنسان نتيجة التقدم فى السن

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى فى اطار حرصها على نشر التوعية الصحية بين الجمهور أن التقدم فى السن يؤثر سلبا على أعضاء الجسم ما يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض .

وحددت وزارة الصحة الأثار الصحية السلبية التى تصيب الأنسان نتيجة تقدم العمر به والتى تضمنت :