"الصحة" تحدد أعراض 11 مرضا تصيب الأنسان نتيجة التقدم فى السن

أكدت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى فى اطار حرصها على نشر التوعية الصحية بين الجمهور أن التقدم فى السن يؤثر سلبا على أعضاء الجسم ما يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض .
وحددت وزارة الصحة الأثار الصحية السلبية التى تصيب الأنسان نتيجة تقدم العمر به والتى تضمنت :
1- ضعف القلب
2- قلة عمل الكليتين والكبد
3- تنخفض كفاءة المخ
4- يضعف السمع والبصر والاستجابات الحسية
5- وتضطرب وظائف الأعضاء التى يسيطر عليها المخ مثل : العضلات
6- ضعف الجهاز المناعى فى الجسم وعدم قدرته على مقاومة الأمراض والصدمات البدنية
7- تصلب الشرايين
8- ارتفاع ضغط الدم
9- أمراض القلب والكلى والسكر
10- ترقق العظام
11- التهاب المفاصل
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