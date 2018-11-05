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صفحة منتدى الشباب تنشر تفاصيل جلسة "دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات"

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:52 م
صفحة منتدى الشباب تنشر تفاصيل جلسة "دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات" منتدى شباب العالم
كتب محمد رضا
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انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

 

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنها جلسة مهمة تحت عنوان "دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات"، وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وقد نشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة
الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، "فى كل المجتمعات، الفن هو روحها، فى كل من فرنسا أو مصر، كلانا يتحدث نفس اللغة: الفن"، فيما قال جيريمى فرانسيس جيلى، مؤسس منظمة سيأتى السلام يومًا، "لم أحقق حلمى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من قبل الأمم المتحدة وتاريخ السلام، بل استخدمنا ذلك اليوم لإعطاء 1.4 مليون طفل تطعيم".

جيريمى فرانسيس جيلى
جيريمى فرانسيس جيلى

 

بدوره قال محمد حفظى، سيناريست ومنتج سينمائى، "السينما هى امتداد لقصة اجتماعية"، فيما قالت ليلى كوونج، مؤسسة ستوديو Lily Kwong، "تفردك هو ما يصنع شغفك، إنها القوة العظمى الخاصة بك"، كما قال شاكر خزعل، كاتب ومراسل، "فقط مع القصص يجب على المجتمع معرفة تاريخه الخاص"، فيما قالت أروى عبدون، مصورة ونحات، "أيا كان الدين الذى تقرر اتباعه، فأنت بحاجة إلى أن تكون متحضر جزئيًا تقبل الآخر".

محمد حفظى
كلمة محمد حفظى فى منتدى شباب العالم

 

كلمة ليلى كوونج فى منتدى شباب العالم
كلمة ليلى كوونج فى منتدى شباب العالم

 

كلمة شاكر خزعل فى منتدى شباب العالم
كلمة شاكر خزعل فى منتدى شباب العالم

 

جلسة دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات
جلسة دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات

 


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