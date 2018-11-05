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زوجة مؤسس تمثال "الشيخ زايد": أحبنا فأحببناه وذكراه خالدة بقلب كل مصرى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:17 م
زوجة مؤسس تمثال "الشيخ زايد": أحبنا فأحببناه وذكراه خالدة بقلب كل مصرى الراحل الكبير الشيخ زايد
كتب مصطفى عنبر
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أعربت إيمان الشناوى، زوجة رجل الأعمال المرحوم محمود الشناوى،مؤسس تمثال الشيخ زايد بأكتوبر، عن تقديرها الكبير لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له "الشيخ زايد آل نهيان"، لمواقفة البطولية الشجاعة تجاه مصر خاصة فى أحلك الأزمات والتى على أساسها تشكلت العلاقات المصرية الإماراتية.

 

واستذكرت زوجة المرحوم محمود الشناوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بمناسبة ذكرى مئوية "الشيخ زايد" رحمه الله، حب زوجها لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقديره لقياداتها، وهذا ما دفعه إلى تجسيد هذا الحب بصناعة تمثال للشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر يخلد ذكرى حكيم العرب ومؤسس وحدة ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأياديه البيضاء تجاه أمته العربية والإسلامية ومصر فى القلب منها.

 

وأوضحت أن زوجها المرحوم محمود الشناوى، كان يرى أنه يجب أن يكون فى المدينة التى تحمل اسم الشيخ زايد، تمثالا له وكان متحمسا جدا للفكرة وأشرف بنفسه على صناعة ونحت التمثال ليظهر فى أزهى حلة.

 

ولفتت إلى أن "الشناوى" أوصى نجله أحمد الشناوى، برعاية التمثال والاهتمام به، تخليدا لذكرى هذا الفارس العربى الذى أحب مصر وشعبها فأحبوه، فكان لا بد من رد جزء جميل هذا الرجل الغالى على قلب كل مصرى وعربى.

 


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