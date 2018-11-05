جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات" بمنتدى شباب العالم.. اللاجئين استثمار وليسوا عبء

كتب محمد رضا

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنها جلسة مهمة تحت عنوان "ما بعد الحروب والنزاعات.. آليات إعادة بناء الدول والمجتمعات"، وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية والوزراء فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.



حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات

ومن جانبه، قال حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، خلال كلمته فى الجلسة "تعد إعادة بناء الدول فى الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا من إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية"، فيما قال الأدميرال سوسومو ناكامورا، معهد البحوث العالمى بجامعة كيو، فى اليابان، "التعاون العسكرى المدنى هو أمر أساسى للسلام وإعادة الإعمار".

فيما قال مارييا ليفشينكو، المدير التنفيذى ومؤسسة الشباب من أجل التقدم العالمى، فى أوكرانيا، "اللاجئون ليسوا عبء اليوم، وإنما استثمار للغد، فلديهم أعلى معدلات النجاح كأصحاب مشاريع بين المهاجرين".



الأدميرال سوسومو ناكامورا