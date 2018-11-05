الرئيسية أخبار عاجلة بث مباشر .. بدء أولى جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بحضور السيسى الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:25 ص الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان إضافة تعليق يقدم اليوم السابع بث مباشر، من فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس السيسى لـ"شباب العالم": لا يوجد حكم للأبد.. وجيشنا قوى ولايفرق بين مسلم ومسيحى.. ويؤكد: لن نتفاوض فى القضية الفلسطينية إلا على ما يقبله الفلسطينيون.. ولا معلومات لدينا عن "صفقة القرن" السيسي مواقع التواصل الاجتماعى منتدى شباب العالم تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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