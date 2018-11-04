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تقدم 277 طالباً لانتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة مطروح

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:56 م
تقدم 277 طالباً لانتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة مطروح الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح
مرسى مطروح – حسن مشالى
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أعلنت جامعة مطروح، اليوم الأحد، عن الأعداد الأولية لطلاب المشاركين بالترشح فى انتخابات إتحاد الطلاب بالكليات الـ 10 بجامعة مطروح، تحت إشراف اللجنة العليا لانتخابات الجامعة، المشكلة بقرار من الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، بتقدم 277 طالب وطالبة للترشح بالكليات المختلفة.

وأوضح بيان الجامعة أن الأعداد الأولية، للطلاب المتقدمين للترشح، 59 طالبا وطالبة بكلية التربية و 48 بكلية الطب البيطري، 25 بكلية التمريض، 13 بكلية السياحة والفنادق، 42 بكلية رياض الأطفال، 27 بكلية التربية الرياضية، 21 بكلية علوم البترول والتعدين، 28 بكلية التربية النوعية و14 بكلية الآثار واللغات.

يذكر أن التقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية بدأت يوم الخميس الماضي، وتوافد حوالى 294 طالب وطالبة، على مكاتب رعاية الشباب بالكليات الـ 10 لتسجيل أسمائهم للتنافس على الفوز بمقاعد اللجان السبعة بالاتحادات الطلابية.

وتابعت اللجنة العليا لانتخابات الجامعة إجراءات الترشح، بالمرور على الكليات المختلفة، لمتابعة أعمال اللجان الفرعية ونشاط رعاية الشباب بالكليات.

وتستكمل باقى الإجراءات بتلقى الطعون، غداً الاثنين، وبدء فحص الطعون، يوم الصلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الأربعاء المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية، قبل عقد انتخابات الجولة الأولى.


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