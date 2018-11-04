السجن 5 سنوات لقهوجى بتهمة الاتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بالوراق

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على قهوجى بتهمة حيازة مواد مخدرة "حشيش، وسلاح أبيض" بقصد الاتجار بها بمنطقة الوراق، حيث تم ضبطه أثناء قيادته لسيارته التى كان يستقلها فى طريقه لترويج بضاعته غير المشروعة على زبائنه بالوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كلا من المستشار خالد مصطفى، و المستشار وليد شحاته.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، أثناء مرور النقيب عمرو على معاون مباحث قسم شرطة الوراق، وبصحبته قوة أمنية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعه صوت مشاجرة، وبالذهاب لمكان الصوت لاستبيان الأمر، شاهد " صلاح.ر " 20 سنة قهوجى، شاهرا سلاح أبيض ويحاول فرض السيطرة والبلطجة على المارة فى الشارع، ولدى محاولة القوة الأمنية الإمساك به والسيطرة عليه، قاوم المتهم رجال المباحث وتعدى على الضابط بالضرب، حتى تم شل حركته والقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وتم اقتياده للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمتاقشته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معه، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات.