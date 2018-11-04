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أمريكا تحذر رعاياها فى تنزانيا قبل حملة على المثليين

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:15 م
أمريكا تحذر رعاياها فى تنزانيا قبل حملة على المثليين شرطة تنزانيا
رويترز
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حذرت الولايات المتحدة رعاياها في تنزانيا وطالبتهم بتوخي الحذر بعدما أعلنت سلطات مدينة دار السلام، العاصمة التجارية للبلاد، عن شن حملة على المثلية وهي جريمة جنائية بموجب القانون التنزاني.

ونصحت السفارة الأمريكية في تنزانيا المواطنين الأمريكيين، عبر تحذير نشرته على موقعها الالكتروني في وقت متأخر أمس السبت، بمراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامهم للإنترنت.

وقال التحذير إن على أي مواطن يتعرض للاحتجاز أو إلقاء القبض عليه الحرص على أن تقوم السلطات التنزانية بإبلاغ السفارة.

وقال بول ماكوندا رئيس مجلس بلدية دار السلام يوم الأربعاء إن لجنة خاصة ستقوم بحملة لتحديد ومعاقبة المثليين والبغايا في المدينة ومحترفي أعمال الاحتيال على الانترنت بدءا من هذا الأسبوع.

 


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