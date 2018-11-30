روسيا: خروج أكثر من 30 ألف شخص من منطقة خفض التصعيد فى إدلب منذ مارس

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أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى اللواء سيرجى بابوف اليوم الجمعة عن عودة أكثر من 30 ألف لاجئ من منطقة خفض التصعيد بإدلب إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية منذ شهر مارس الماضي.

وقال المتحدث الروسى - للصحفيين - إنه "منذ بداية الممر الإنساني، غادر أكثر من 30 ألف مدني، وخلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، غادر أكثر من ألف و500 شخص وأكثر من 60 وحدة من المعدات إدلب". حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأكد أن هناك ثلاث نقاط عاملة للخروج من أبوالضهور، حيث يتم نشر نقطة للخدمات الغذائية ليستطيع اللاجئين الحصول على الطعام والملابس، بالإضافة إلى مركز طبى ميداني.