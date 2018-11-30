ترامب يصف محاميه السابق مايكل كوهين بالكذاب الضعيف

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب محاميه الشخصى السابق مايكل كوهين بالكذاب، مضيفا أنه ليس بشخص ذكى جدا، وذلك بعدما اعترف الأخير بأنه كذب على الكونجرس بشأن مدى معرفة ترامب بمشروع إقامة برج فى روسيا إبان الحملة الانتخابية فى عام 2016.

وفى تصريحات للصحفيين قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة فى أعمال قمة العشرين، هاجم ترامب كوهين، وقال إنه شخص ضعيف.

وأضاف أن مايكل كوهين يكذب ويحاول أن يحصل على حكم مخفف على أشياء ليس لها علاقة به.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما ظهر كوهين بشكل مفاجئ أمام المحكمة، أمس الخميس، واعترف بإدلائه بتصريحات خاطئة فى عام 2017 للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بشأن مشروع برج ترامب فى روسيا.

وقال كوهين للقاضى إنه كذب بشأن توقيت المفاوضات وتفاصيل أخرى بما يتفق مع الرسالة السياسية لترامب.

وأشار هو والمدعون إلى الرئيس "بالفرد 1" خلال الإجراءات، وقال إنه كذب ليكون مخلصا للفرد الأول.

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب قد وُصف بلغة التحقيقات الجنائية كموضوع رئيسى للاهتمام، وأصبح يحمل الرمز القانونى "الفرد 1" أو Individual 1.

وأوضحت الصحيفة أن أدلة جديدة من جبهتين مختلفتين لتحقيقات المدعى الخاص روبرت تثير شكوكا جديدة حول رواية ترامب للأحداث الرئيسية المتعلقة بروسيا، وتشير إلى خطر سياسى وقانونى محتمل للرئيس، فقد وصف المحققون ترامب علنا بأنه شخص محورى فى تحقيقهم فيما إذا كانت حملته قد تآمرت مع الحكومة الروسية خلال موسم الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتظهر الوثائق أن المحققين لديهم دليل على أن ترامب كان على اتصال وثيق مع مساعديه وهم يجرون تواصلا مع كلا من روسيا وويكيليكس وأنهم حاولوا إخفاء حجم أنشطتهم.