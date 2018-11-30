البورصة تخسر 880 مليون جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 880 مليون جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 750.698 مليار جنيه، بنسبة تراجع 0.1% عن الشهر الماضى.
فيما ارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 462.983 مليار جنيه إلى 470.325 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 170.427 مليار جنيه إلى 174.097 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 633.411 مليار جنيه إلى 644.422 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 4140 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 4119 ألف سند تقريبا.
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