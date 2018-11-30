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البورصة تخسر 880 مليون جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:16 ص
البورصة تخسر 880 مليون جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 880 مليون جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 750.698 مليار جنيه، بنسبة تراجع 0.1% عن الشهر الماضى.
 
فيما ارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 462.983 مليار جنيه إلى 470.325 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 170.427 مليار جنيه إلى 174.097 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 633.411 مليار جنيه إلى 644.422 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 4140 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 4119 ألف سند تقريبا.
 

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