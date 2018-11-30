إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم لسيارتين أعلى كوبرى قها بالقليوبيه



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المروربالقليوبية ، بإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في اتجاه العودة من القاهرة أعلى كوبري قها، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في اتجاه العودة من القاهرة أعلى كوبري قها وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.