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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:38 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم لسيارتين أعلى كوبرى قها بالقليوبيه

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:33 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم لسيارتين أعلى كوبرى قها بالقليوبيه حادث تصادم-ارشيفية
القليوبيه-نيفين طه
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أصيب 5 أشخاص  في حادث تصادم سيارتين على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في اتجاه العودة من القاهرة أعلى كوبري قها وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير  إدارة المروربالقليوبية ، بإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في اتجاه العودة من القاهرة أعلى كوبري قها، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة  المرورية إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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