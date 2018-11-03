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مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل عامل وإلقاء جثته وسط الزراعات

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:47 م
مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل عامل وإلقاء جثته وسط الزراعات المتهم
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بالتنسيق مع الأمن العام من كشف غموض العثور على جثة عامل وسط الزراعات بقرية القيصرية مركز المحلة بعد مرور أقل من 12ساعة على ارتكاب الواقعة، حيث تبين ان مرتكب الواقعة صديق المتهم لخلافات مالية بينهما.

كان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بالعثور على جثة لشاب وسط الزراعات بقرية القيصرية، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين ان الجثة لشخص يدعى السيد نصر اليمانى 30سنة عاطل مسجل شقي خطر.

ووجه مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والمقدم محمود الجيار مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة

وتوصلت التحريات، إلى أن مرتكب الواقعة سالم مصباح سالم 27سنة عاطل مسجل شقي خطر، بسبب خلافات ماليه بينهما، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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