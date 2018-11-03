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عشية تطبيق عقوبات مشددة.. الولايات المتحدة تذكر إيران بشروطها.. فيديو

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:24 م
عشية تطبيق عقوبات مشددة.. الولايات المتحدة تذكر إيران بشروطها.. فيديو وزير الخارجية مايك بومبيو
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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ذكّرت الخارجية الأمريكية طهران بشروطها التى طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو فى مايو الماضى، عشية فرض العقوبات الأمريكية المشددة على إيران، فى إطار استراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتقويض سلوك طهران وصواريخ النظام الباليستية التى ترى أنها تهدد حلفاءها بالمنطقة، وإجبار طهران على العودة لطاولة المفاوضات لعقد اتفاق جديد بدلا عن الاتفاق النووى الحالى المبرم فى 2015.

 

ونشر فريق التواصل الأمريكى التابع للخارجية الأمريكى على حسابه الرسمى على تويتر، مقطع فيلم يعيد فيه على أذهان صناع القرار فى إيران شروط واشنطن لرفع العقوبات المشددة التى ستدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد، الـ 4 من نوفمبر وتستهدف قطاعى النفط والمصارف.

 

وأعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العقوبات على إيران عقب انسحابه من الاتفاق النووى 8 مايو الماضى، وسوف يتم سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الأشد على طهران فى 4 نوفمبر المقبل.

 

وتشمل العقوبات الجديدة الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى.


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