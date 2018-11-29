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واشنطن بوست: بدء عودة مهاجرين على الحدود الأمريكية إلى بلدانهم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:47 ص
واشنطن بوست: بدء عودة مهاجرين على الحدود الأمريكية إلى بلدانهم مهاجرين - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن بعض المهاجرين الذى وصلوا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد بدأوا فى العودة إلى بلدانهم فى أمريكا الوسطى فى ظل ما يواجهونه من شهور الانتظار فى المكسيك.

 

وتشير الصحيفة إلى اتخاذ قرار العودة من قبل المهاجرين الذين أمضوا شهرين فى المشى عبر المكسيك أملاً بدخول الولايات المتحدة، يعد تراجعا دراميا، وإشارة على مدى سوء الأوضاع ومدى الاندهاش الذى يصيب بعض العائلات عندما يعلمون بتفاصيل العملية القانونية المطولة لطب اللجوء إلى الولايات المتحدة.

 

وتقول إيفون أجوري، منسقة برامج بالمنظمة الدولية لهجرة التى تساعد المهاجرين فى العودة إلى بلدانهم، إن المهاجرين يتخذون هذا القرار لأسباب متعددة، فالبعض لديه أقارب مرضى، والبعض الثانى يفقد عائلاته وآخرين يتفاجأون بالأوضاع التى لم تكن كما تخيلوها".

 

وتوضح الصحيفة، أنه لا يزال هنا أكثر من 6 آلاف مهاجر من القوافل موجودين بالمجمع الرياضى فى تيخوانا على الحدود، وأغلبهم ينوى الانتظار أسابيع أو أشهر للتقدم بطلب لجوء للولايات المتحدة، إلا أن الأعداد التى تتخذ قرارات أخرى سواء بالبقاء فى المسكيك أو العودة لأمريكا الوسطى تتنامى ببطء.

 

ومنذ انطلاق برنامج منظمة الهجرة قبل أسبوع، وقع 50 مهاجرا للعودة إلى بلدانهم الأصلية. وفى الأيام القليلة المقبلة، ستستقل المجموعة الأولى طائرات تجارية حتى جنوب المكسيك، ثم يواصلون العودة إلى بلادهم مستقلين حافلات على الأرجح.

 


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