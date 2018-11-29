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نقيب الصيادلة: لا تصويت على الانتخابات بعمومية النقابة غدا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:00 م
نقيب الصيادلة: لا تصويت على الانتخابات بعمومية النقابة غدا محيى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا الجمعة، ستناقش قضيتين رئيسيين هما الميزانية الخاصة بعام 2018، وقرار وزارة الصحة رقم 345 الخاص بفتح صناديق مثائل الأدوية، مؤكدا أنه لن يتم طرح التصويت على الانتخابات بالعمومية.
 
 
وأضاف عبيد، أنه كرئيس لجنة يحق له رفع جلسة العمومية، بعد الانتهاء من مناقشتهم، أو إتاحة الفرصة للجمعية لمناقشة قضايا أخرى تم التقدم بها للنقابة فى بند ما يستجد من أعمال، موضحا أن ذلك البند به حوالى من 15 إلى 20 بندا، موضحا أن هناك طلبات لطرح مناقشة زيادة الميزة المالية من صندوق الإعانات إلى 25 ألف جنيه، وإقرار لائحه مالية للنقابة.
 
 
وأوضح أن طرح التصويت بالعمومية على تأجيل الانتخابات غير وارد، لأن ذلك حق لمجلس النقابة وحده، إلا إذا اقترح أحد من الحضور أو طلب ذلك، لافتا إلى أنه وقتها يحق لرئيس الجلسة قبول مناقشة مقترحه أو رفضه.
 
 
وأشار إلى أن شركة الأمن التى سبق أن تعاقدت النقابة معها لتأمين آخر عموميتين، ستتولى التأمين، غدا، مشيرا إلى أن النقابة أخطرت الشرطة بدعوتها منذ الإعلان عن موعد عقد العمومية.
 
 
وتابع: "هناك تخوفات لدى البعض، والذين ادعوا اتجاه النقابة لطرح أسماء للشطب من سجلات النقابة، والبعض الآخر لقبها بجمعية الدم، رغم عدم وجود نية لذلك. 
 
 
 

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