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مسئول أوروبى: الوقت قد حان للتصديق على اتفاق "بريكست"

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:48 ص
مسئول أوروبى: الوقت قد حان للتصديق على اتفاق "بريكست" ميشيل بارنييه
بروكسل (أ ش أ)
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قال كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد "ميشيل بارنييه" إن المفاوضات بشأن البريكست قد انتهت، وأن الوقت قد حان من أجل التصديق على الاتفاق.

وأضاف بارنييه -فى كلمة أمام البرلمان الأوروبى اليوم الخميس، نقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" مقتطاف منها- أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى تمت الموافقة عليه مع رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماى" يعد الاتفاق الوحيد الممكن، مشيرًا إلى أن الإعلان السياسى يعرض الإطار الذى سيتم من خلاله التفاوض حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد والمملكة المتحدة.

وأشار بارنييه إلى أن الاتحاد الأوروبى سيواصل الدفاع عن مصالحه، موضحًا أن المفاوضين التابعين للاتحاد والمملكة المتحدة سيتبنون خلال المفاوضات المقبلة نفس المواقف التى تم تبنيها فى الماضي.

وأوضح بارنييه أنه لن يتم إظهار أى عدوانية أو رغبة فى الانتقام أو حقد، بل سيتم مواصلة العمل والتعاون مع المملكة المتحدة من أجل بناء مستقبل مع هذه الدولة التى كانت فى جميع المناسبات "شريكة وحليفة وصديقة".

وقال بارنييه حول العلاقة المستقبلية، أنه منذ قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبى والسوق الموحدة فإنه لا يمكن القيام بالأعمال التجارية كما هو المعتاد، إلا أننا نأمل فى الإعداد لمنطقة صلبة من أجل التعاون فى عدد من المجالات مثل النقل والطاقة والأمن الداخلى وأيضا من أجل استقرار القارة.

 


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