قاتل طفل منشأة القناطر: فوجئت برفضه للشذوذ وفشلت فى الاستيلاء على التوك توك

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل طفل بعد فشله فى محاولة الاعتداء الجنسيى عليه بمنشاة القناطر، أنه عقب خنقه المجنى عليه استولى على الهاتف المحمول الخاص به، وفشل فى الإستيلاء على التوك توك ملك الضحية لعدم إجادته القيادة.

وقال المتهم أنه اعتاد ممارسة الشذوذ مع بعض الأشخاص، حيث كان يعرض عليهم الأمر مقابل حصولهم على مبالغ مالية، واعتقد أن المجنى عليه سيوافق على طلبه، إلا أنه فوجلاء برفضه، وقاومه وفر هاربا، مما دفعه لمطاردته وخنقه حتى الموت وترك جثته ملقاة وسط منطقة زراعية.

اعترف المتهم باستدراج طفل يعمل سائق توك توك وقتله بمنشأة القناطر، أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة ليس سرقة التوك توك، وإنما الاعتداء الجنسى عليه.

وأضاف المتهم أنه فشل فى الاعتداء على المجنى عليه لمقاومته له، فقرر قتله، وخنقه حتى فارق الحياة.

تلقى العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط منطقة زراعية بمنشأة القناطر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر أن المجنى عليه يبلغ من العمر 12 عاما، يعمل سائق توك توك، وعثر على التوك توك الخاص به بجواره..

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يقيم بمنشأة القناطر، وبإعداد كمين له تمكن الرائد طارق مدحت من القبض على المتهم قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستدراج المجنى عليه للاعتداء عليه جنسيا، إلا أنه فشل فى ارتكاب الواقعة فقرر قتله.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.