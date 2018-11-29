صور.. ترامب وزوجته يحتفلان بإضاءة شجرة عيد الميلاد بواشنطن

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الخميس بإضاءة شجرة عيد الميلاد بالبيت الأبيض بواشنطن.

و يستمتع الزائرون بدءًا من اليوم وحتى الـ23 من الشهر المقبل، بالعروض الموسيقية قرب الشجرة المزدانة بالأضواء الملونة.

وخلال أولى أيام الاحتفالات، قدمت الفرق الموسيقية مقطوعات بحضور مئات الأشخاص للاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد، فيما تحاط شجرة الكريسماس، بأشجار أخرى صغيرة تمثل الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وللموسيقى دور كبير فى احتفالات البيت الأبيض وعادة ما تعكس الأطياف المختلفة للموسيقى التقليدية الأمريكية.

شجرة الكريسماس

الرئيس الأمريكى وقرينته

الرئيس الأمريكى وقرينته

البيت الأبيض