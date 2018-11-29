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سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا بالبلاد نظرا لمكانته

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:53 ص
سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا بالبلاد نظرا لمكانته أحمد الطيب شيخ الأزهر
أ ش أ
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أكد سفير نيجيريا بالقاهرة عبد القادر دانداتى أن بلاده تسعى إلى تعيين خريجى جامعة الأزهر بالمناصب العليا فى البلاد، نظرا للمكانة المرموقة التى يحظى بها الأزهر الشريف داخل المجتمع النيجيري، وللاستفادة من خبراتهم التى اكتسبوها خلال سنوات تعلمهم والتى تنوعت بين المجالات العلمية والحياتية.

وقال سفير نيجيريا بالقاهرة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لنشر الوسطية والسلام والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف ..مشيدا بجهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى زيارة ربوع العالم لنشر الفكر الوسطى ودحض أفكار المتطرفين ومنها زيارته إلى نيجيريا بهدف دعم وحدتها واستقرارها ، وجهوده أيضا فى النهوض بالعملية التعليمية خاصة بعد زيادة عدد المنح الدراسية الخاصة بنيجيريا إلى 50 منحة كل عام للطلاب الراغبين فى الدراسة بجامعة الأزهر.

 

وأضاف أن الأزهر الشريف يعتبر قبلة المسلمين فى كافة المجالات العلمية والحياتية ...مثمنا دور هذا الصرح العظيم الذى عاش أكثر من ألف سنة يدافع عن الإسلام والمسلمين ومازال مستمرا فى رسالته دون توقف وكذلك تعليمه لمناهج الدين الوسطى المعتدل للطلبة الوافدين حتى يعودوا إلى بلادهم لنشر الفكر المعتدل .


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