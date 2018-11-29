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تأجيل محاكمة المتهمين "برشوة المترو" لجلسة 26 ديسمبر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:28 م
تأجيل محاكمة المتهمين "برشوة المترو" لجلسة 26 ديسمبر مترو الأنفاق-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة  "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو"، لجلسة 26 ديسمبر لحضور المحامين الأصليين للمتهمين.
 
 
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسيح فل.
 
 
 
وكشفت تحقيقات محمد الجرف، وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابةن أن "هانى.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلوماتن وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركةن واتخاذ اجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وإعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوةن بهدف استكمال التعامل مع شركته .
 
واعترف المتهم الأولن بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضى عن مخالفات شركتهن وعدم توقيع جزاء عليها، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.
 
 
 
 

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