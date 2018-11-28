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وزير الطاقة: السعودية لن تخفض إنتاج النفط وحدها

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:37 م
وزير الطاقة: السعودية لن تخفض إنتاج النفط وحدها وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
رويترز
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قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح اليوم الأربعاء إن بلاده لن تخفض إنتاج النفط وحدها لتحقيق الاستقرار فى السوق، فى الوقت الذى قالت فيه نيجيريا العضو فى أوبك أيضا إن من السابق لأوانه الإشارة إلى ما إذا كانت ستشارك فى أى قرار لخفض الإنتاج.

ويزور الفالح أبوجا للاجتماع مع وزير النفط النيجيرى إيمانويل إيبى كاتشيكو. وقال الوزير السعودى إن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء فى أوبك، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول المقرر فى 6 ديسمبر فى فيينا، إذ أن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وقال كاتشيكو إن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت نيجيريا ستشارك فى أى تخفيضات. كان الفالح قال في نوفمبر تشرين الثاني إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من أوبك وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019.

وجرى إعفاء نيجيريا من الجولة السابقة من التخفيضات، التي بدأت في عام 2017، بسبب تراجعات كبيرة في الإنتاج ناجمة عن الاضطرابات. وتعافى إنتاج البلاد منذ ذلك الحين.

 

 


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