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حبس عاطل قتل والد زوجته بسبب خلافات على المصاهرة فى المنوفية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:01 م
حبس عاطل قتل والد زوجته بسبب خلافات على المصاهرة فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة، وتحت إشراف محمد البواب المحامى العام، تجديد حبس عاطل قتل والد زوجته، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بسبب المصاهرة، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بووقوع مشاجرة ومصابين بقرية فيشا الكبرى بين عائلتى النجار والكردى بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب المصاهرة، ونتج عنها مصرع "عبد الحميد .ا عامل" ومقيم بذات الناحية وذلك إثر قيام "محمد ن " عاطل والد زوجتة، بالتعدى عليه بالضرب، كما أصيب 3 آخرين وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 

 


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