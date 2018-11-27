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18 فبراير بدء نظر طعون 241 متهما على قوائم الإرهاب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:14 م
18 فبراير بدء نظر طعون 241 متهما على قوائم الإرهاب متهمين - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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حددت محكمة النقض، جلسة 18 فبراير المقبل، لنظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"جماعة الاخوان الارهابية" لإدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.  

 

 وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

 

ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء ما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.

 

كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.‎

 

 

 
 
18 فبراير بدء نظر طعون 241 متهما على قوائم الإرهاب
 
كتب عامر مصطفى
 
 
حددت محكمة النقض، جلسة 18 فبراير المقبل، لنظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"جماعة الاخوان الارهابية" لإدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.  
 
 وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
 
ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء ما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.
 
كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.‎
 
إدراج على قوائم الإرهاب، إخوان، محكمة النقض، اخبار مصر
 
 
 
 

 


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