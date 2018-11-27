video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قوافل وزارة الداخلية الطبية تجوب قرى الجيزة والشرقية لعلاج المرضى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:14 م
قوافل وزارة الداخلية الطبية تجوب قرى الجيزة والشرقية لعلاج المرضى قافلة طبية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
إضافة تعليق
نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى جميع التخصصات، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بمديريتى أمن (الجيزة/الشرقية) وذلك للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ،كما قامت مديرية أمن الجيزة بتوجيه قافلة خدمية بدائرة (مركز شرطة الصف) بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على مستخرجات رسمية من قطاع الأحوال المدنية .
 
 
 
وتم توقيع الكشف الطبى على العديد من المواطنين بدائرة مركز شرطة الصف، في الجيزة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
 
  
 
كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لإستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين دون توقيع الغرامات المقررة عليهم.
 
    
 
وتم توجيه قافلة طبية بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الادوية اللازمة لهم بالمجان.
 
  
 
وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية جهودها فى مجال تفعيل المبادرات الإنسانية ، وتوجيه القوافل الطبية ، وتيسير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة للمواطنين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضمن مبادرة "كلنا واحد".. مديريتا أمن الشرقية و الفيوم تستقبلان طلاب المدارس

صور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح منفذ "كلنا واحد" بالسنطة

صور..مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس ضمن مبادرة " كلنا واحد"

قوافل طبية

كلنا واحد

وزارة الداخلية

مبادرات انسانية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة