قوافل وزارة الداخلية الطبية تجوب قرى الجيزة والشرقية لعلاج المرضى

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى جميع التخصصات، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بمديريتى أمن (الجيزة/الشرقية) وذلك للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ،كما قامت مديرية أمن الجيزة بتوجيه قافلة خدمية بدائرة (مركز شرطة الصف) بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على مستخرجات رسمية من قطاع الأحوال المدنية .

وتم توقيع الكشف الطبى على العديد من المواطنين بدائرة مركز شرطة الصف، في الجيزة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لإستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين دون توقيع الغرامات المقررة عليهم.

وتم توجيه قافلة طبية بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الادوية اللازمة لهم بالمجان.

وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية جهودها فى مجال تفعيل المبادرات الإنسانية ، وتوجيه القوافل الطبية ، وتيسير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة للمواطنين.