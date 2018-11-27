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صور.. وفد الكنيسة اليونانية يزور أديرة وادى النطرون بالبحيرة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:59 م
صور.. وفد الكنيسة اليونانية يزور أديرة وادى النطرون بالبحيرة وفد الكنيسة اليونانية يزور أديرة وادى النطرون بالبحيرة
كتب وائل ربيعى
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زار وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، أديرة وادى النطرون "البراموس والسريان والأنبا بيشوى"، فى إطار الزيارة التى يقوم بها حاليا لمصر.

استقبل الوفد اليونانى فى دير البراموس الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، ووكيل الدير القمص إيلاريون البراموسى والراهب القمص مكارى البراموسى.

وقام الوقد اليوناني بجولة داخل الدير زاروا خلالها الكنيسة الأثرية والحصن وأجساد القديس الأنبا موسى الملقب "القوى" والقديس إيسيذوروس، وفى ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.

واستقبل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية فى إطار زيارتهم اليوم لمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وقام الأنبا متاؤس بجولة واسعة مع الوفد اليونانى داخل الدير، وحدثهم عن نظام الرهبنة القبطية وقوانين الرهبان وكيفية تدبير الدير من قبل الأب الروحى

من جانبه، علق المطران أغناطيوس قائلًا: "إننا نشعر بأنكم امتداد حى لجذور الرهبنة الأصيلة وأشاد بدور الرهبنة القبطية ليس فقط على مستوى الكنيسة القبطية بل للعالم أجمع".

وفي نهاية الجولة، قام وفد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بزيارة دير الأنبا بيشوى فى إطار جولته بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وقاموا بجولة داخل أروقة الدير.

وزار الوفد الكنيسة الأثرية وجسد القديس الأنبا بيشوي، إلى جانب زيارة باقى الكنائس الأخرى والمزارات، حيث قدم الأباء رهبان الدير شرحا وافيا عن تاريخ الرهبنة بمنطقة وادى النطرون ونشأة الرهبنة القبطية في مصر.

وكان الوفد اليونانى قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح امس واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذى سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد اليونانى من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسى ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس، والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.

 
البراموس 2
وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية

دير الانبا بيشوي
دير الانبا بيشوي

دير السريان 1
دير السريان 

دير السريان
دير السريان
 
 

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