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"جنايات القاهرة" تقضى بالسجن 3 سنوات للمتهمين بحرق حجز قسم حلوان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:45 م
"جنايات القاهرة" تقضى بالسجن 3 سنوات للمتهمين بحرق حجز قسم حلوان قسم حلوان
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لـ 10 متهمين متورطين فى حرق حجز قسم شرطة حلوان.

 

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على كلٍ من، محمد فتح الله، محمد ممدوح، خالد على، شعبان فؤاد، السيد سلطان، محمود عبد اللطيف، شعبان مسعد، محمود حمدي، باسر صبري، أحمد عبد الكريم.

 

وجاء ذلك عقب نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين ، المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى- داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقي المسجونين مما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

 


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