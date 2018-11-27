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"اشتباكات وغاز مسيل للدموع".. اشتعال المواجهة بين المهاجرين والسلطات الأمريكية.. إغلاق معبر حدودى مع المكسيك بعد تسلق قوافل القادمين من أمريكا الوسطى للسياج.. وترامب يهدد بإغلاق دائم للحدود.. صور

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:30 ص
"اشتباكات وغاز مسيل للدموع".. اشتعال المواجهة بين المهاجرين والسلطات الأمريكية.. إغلاق معبر حدودى مع المكسيك بعد تسلق قوافل القادمين من أمريكا الوسطى للسياج.. وترامب يهدد بإغلاق دائم للحدود.. صور ترامب وفرار المهاجرين من الغازات المسيلة للدموع
كتبت ريم عبد الحميد
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بعد أسابيع من الترقب والحرب الكلامية التى شنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدأت المواجهة بين السلطات الأمريكية وقوافل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى عبر الحدود مع المكسيك، وشهدت هذه المواجهة إطلاق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين  قبل أن يتم إغلاق الحدود فى الوقت الذى قال طالب فيه ترامب المكسيك بترحيل طالبى اللجوء إلى بلادهم وهدد بإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل دائم.

فرار المهاجرين من الغازات المسيلة للدموع
فرار المهاجرين من الغازات المسيلة للدموع

 

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأمريكية أغلقت النقطة الأشد ازدحاما على الحدود مع المكسيك وهى تيخوانا أمس، الأحد، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على عدد من قوافل المهاجرين الذين أسرعوا نحو السياج الذى يفصل بين البلدين.

 

 وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم أن عدد الموجودين على الحدود كان صغير نسبيا، إلا أن الاضطراب الذى جاء مع محاولة المهاجرين تسلق السياج والعدو نحو ممرات السيارات للوصول إلى الولايات المتحدة ومشاهد الأمهات والأطفال الذين اختنقوا من الغاز المسيل للدموع تمثل تصعيدا خطيرا للأزمة.

مهاجرو أمريكا الوسطى
مهاجرو أمريكا الوسطى

وتتابع الصحيفة قائلة إن ما بدأ الأحد كاحتجاج  من المهاجرين على بطء وتيرة عملية تقديم طلبات اللجوء للولايات المتحدة قد تحول إلى تداعيات فوضوية شق فيها المئات طريقهم إلى الحدود على أمل دخول الأراضى الأمريكية. ولمنع ذلك من الحدوث، وبينما كان البعض يلقى الحجارة والزجاجات، اتخذ ضباط الجمارك وحماية الحدود خطوة نادرة لإطلاق الغاز المسيل للدمع فى المكسيك وإغلاق جميع الطرق القانونية أمام المركبات والسيارات على معبر سان يسيدرو الحدودى، الذى يقول المسئولون الأمريكيون أنه يوجد به عادة 100 ألف زار يوميا.

 

وقالت وزيرة الأمن الداخلى كريستجين نيلسين فى بيان إن نقطة الدخول تم إغلاقها لضمان السلامة العامة ردا على سعى أعداد كبيرة من المهاجرين للدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى. وأضافت أن بعض المهاجرين حاولوا اختراق السياج الحدودى وسعوا إلى إلحاق الأذى بمسئولى الجمارك وحماية الحدود الأمريكية  بإلقاء المقذوفات عليهم.

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية 

وكان الرئيس ترامب قد أمر بنشر ستة آلاف جندى أمريكى على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضى الأمريكية. يأتى هذا فيما واصل نحو خمسة آلاف مهاجر تقدمهم ووصلوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى تيخوانا بعد أن قطعوا نحو أربعة آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر فى هندوراس بشكل خاص على أمل الدخول إلى الأراضى الأمريكية.

 

 وردا على أحداث العنف، هدد الرئيس ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل دائم، ما لم ترسل سلطاتها العديد من طالبى اللجوء إلى الولايات المتحدة لديها إلى بلدانهم، وذلك على خلفية اندلاع الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب 

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت فى تقرير لها أمس، الأحد، أن إدارة ترامب قد حصلت على دعم حكومة الرئيس المكسيكى المنتخب لخطة  لإعادة صياغة سياسة الحدود الأمريكية، حيث تطلب من طالبى اللجوء الانتظار فى المكسيك حتى يتم النظر فى حالاتهم فى المحاكم الأمريكية، حسبما قال مسئولون مكسيكيون وأعضاء رفيعى المستوى فى فريق انتقال السلطة للرئيس المنتخب أندريا مانويل لوبيز أوبرادور.

 

وتحدث ترامب بشكل موجز عن الترتيب فى تغريديتن كتبهما مساء السبت، حيث قال إن المهاجرين على الحدود الجنوبية لن يسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة حتى يتم الموافقة على مطالبهم بشكل فردى فى المحاكم، وأضاف "لا للانطلاق داخل الولايات المتحدة، الجميع سيظل فى المكسيك".


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صور.. الشرطة المكسيكية تطلق الغازات المسيلة للدموع على مهاجرى أمريكا الوسطى

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