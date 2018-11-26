هيئة الطاقة النووية: إرسال مستندات الضبعة للرقابة الإشعاعية منتصف يناير

كتبت رحمة رمضان

قال الدكتور عبد الحميد الدسوقى، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، أنه سيتم الانتهاء من كافة المستندات المطلوبة الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة، وإرسالها لهيئة الرقابة الإشعاعية، منتصف يناير القادم.

وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، خلال اليوم الثانى لفعاليات منتدى موردى الصناعات النووية، أن هيئة الرقابة الإشعاعية ستنتهى من مراجعة كافة المستندات خلال 18 شهرا، موضحا أنه فعل مراجعة المستندات سيتم إرسال الموافقة.