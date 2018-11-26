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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:58 م
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سفر وعودة 1118 مصريا وليبيا و252 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:35 م
سفر وعودة 1118 مصريا وليبيا و252 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم-ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1118 مصريا وليبيا و252 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 772 إلى الجانب الليبي، بينهم 285 مصريا و487 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 346 بينهم 277 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 69 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 121 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 131 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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