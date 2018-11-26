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تعرف على أهم 10 معلومات عن محور الملك عبد الله الجارى تنفيذه بالجيزة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:38 م
تعرف على أهم 10 معلومات عن محور الملك عبد الله الجارى تنفيذه بالجيزة مخطط محور الملك عبد الله
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى خطوات إنشاء محور الملك عبد الله، بعد قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بطرح وإسناد تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع على المكتب الاستشارى للبدء فى تجهيزها.
 

وفى السطور التالية نعرض أهم المعلومات عن محور الملك عبد الله الجارى إنشائه:

1- يمتد لنحو 12 كم باستثمارات.
2- تصل تكلفته إلى 4,2 مليار جنيه تقريبا.
3- يعتبر أول محور عرضى يربط بين الطريق الدائرى بالمنيب وحتى الطريق الدائرى بالوراق.
4- يمتد على طول مسار ترعة الزمر.
5- سيخفف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم.
6- يساهم فى مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.
7- سيضم طريق حر بعرض 22 مترا 6 حارات .
8-يضم 3 قطاعات الأول من دائرى المنيب حتى شارع فيصل.
9- القطاع الثانى من فيصل حتى جامعة الدول العربية.
10- القطاع الثالث من جامعة الدول العربية حتى دائرى الوراق .

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