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السفارة السعودية تدشن هاشتاج "ولى العهد فى بلده الثانى مصر"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:48 م
السفارة السعودية تدشن هاشتاج "ولى العهد فى بلده الثانى مصر" ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
(أ ش أ)
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دشنت سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة هاشتاج #ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر، على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى «توتير وفيس بوك وإنستجرام».

وذكرت السفارة السعودية، فى بيان اليوم الاثنين، أن تدشين الهشتاج، يأتى بمناسبة الزيارة المرتقبة للسمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.

 


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التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed Darar

اهلا و سهلا

اهلا وسهلا ومرحبا بولى العهد الكريم فى بلده الثانى مصر و فى ضيافة زعيمنا الغالى الرئيس عبد افتاح السيسى.

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام البسيونى

اهلا وسهلا

اهلا وسهلا ومرحبا بكم فى مصر بلدكم الثانى

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني

ترحيب

اهلًا وسهلا فى بدكم مصر ... اعزكم الله ورفع قدركم...🌷

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

يا مرحب بلادك يا امير القلوب

مصر والسعودية جنحين الامه العربية تحيا السعودية وتحيا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

ياأهلا بالحبايب

آهلا بك في بلدك ووسط اهلك . شرفت ونورت

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

مرحبا بيك فى مصر

سمو ولى العهد ربنا يحمى العرب كلهم مش شرور الهجمات الخارجية

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