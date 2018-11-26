السفارة السعودية تدشن هاشتاج "ولى العهد فى بلده الثانى مصر"

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة هاشتاج #ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر، على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى «توتير وفيس بوك وإنستجرام».
وذكرت السفارة السعودية، فى بيان اليوم الاثنين، أن تدشين الهشتاج، يأتى بمناسبة الزيارة المرتقبة للسمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.
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بواسطة:
Mohamed Darar
اهلا و سهلا
اهلا وسهلا ومرحبا بولى العهد الكريم فى بلده الثانى مصر و فى ضيافة زعيمنا الغالى الرئيس عبد افتاح السيسى.
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام البسيونى
اهلا وسهلا
اهلا وسهلا ومرحبا بكم فى مصر بلدكم الثانى
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني
ترحيب
اهلًا وسهلا فى بدكم مصر ... اعزكم الله ورفع قدركم...🌷
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بواسطة:
مصطفى
يا مرحب بلادك يا امير القلوب
مصر والسعودية جنحين الامه العربية تحيا السعودية وتحيا مصر
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بواسطة:
مصرية
ياأهلا بالحبايب
آهلا بك في بلدك ووسط اهلك . شرفت ونورت
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بواسطة:
محمد
مرحبا بيك فى مصر
سمو ولى العهد ربنا يحمى العرب كلهم مش شرور الهجمات الخارجية