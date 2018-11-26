إصابة سائق فى انفجار "تنك " سيارة مواد بترولية ببنى سويف

أصيب سائق ، نتيجة انفجار تانك سيارة مواد بترولية ، أثناء إجراء لحام للتانك ، تم نقل السائق إلى مستشفى بنى سويف العام مصابا بكسور مضاعفة وجروح ، و تحرر محضر بالواقعة .

تلقى العميد هشام فريد مأمور مركز شرطة بنى سويف ، بلاغا من أشرف عجمى القائم بأعمال شيخ خفر قرية بنى هارون دائرة المركز يفيد أن أحمد شحاته يقيم بالقرية ويعمل سائقا لسيارة شركة البترول لجأ إلى أحد الحدادين للحام ثقب وفاصل فى سطح تنك السيارة الخالى من المواد البترولية واثناء اجراء أعمال اللحام انفجر الجزء الامامى من التنك المقسوم الى جزءين ، ليصطدم السائق " الذى كان واقفا فى الفاصل بين الكابينة والتنك " بمقدمة السيارة قبل الإطاحة به بعيدا واصابته ، كما سقط عامل اللحام من أعلى السيارة ، انتقل ضابط من قوة مركز الشرطة الى موقع الحادث وتم نقل السائق إلى مستشفى بنى سويف العام ، و تحرر محضر بالواقعة .