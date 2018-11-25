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ضبط 500 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة فى بنها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:32 م
ضبط 500 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة فى بنها لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، 500 كيلو جرام  لحوم بثلاجة بمدينة بنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المدعو" خ. ف" 35 سنه، المدير المسئول عن مخزن وثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ بنها، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها وزنت نحو (500 كيلو جرام) وجميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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