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البحث عن المتهمين باحتجاز سمسار بسبب خلافات مالية بأبو النمرس

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:45 م
البحث عن المتهمين باحتجاز سمسار بسبب خلافات مالية بأبو النمرس مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لضبط المتهمين باحتجاز سمسار داخل منزله بأبو النمرس، انتقامًا منه بسبب خلافات مالية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا يفيد تعرض سمسار للاحتجاز داخل منزل، وإصابته أثناء محاولته الهرب بكدمات نتيجة سقوطه من النافذة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المصاب تعرض للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص بسبب خلافات مالية، واعتقادهم تورطه فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بحجة تغيير العملة.

 

 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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