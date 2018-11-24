العثور على أشلاء جثة مجهولة على السكة الحديد بالعسيرات سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج جهودهم من أجل التوصل إلى هوية شاب فى العقد الرابع من العمر عثر على أجزاء من أشلائه عقب سقوطه من قطار مميز القاهرة ــ أسوان حال مروره بمزلقان تابع لمحطة سكك حديد العسيرات.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتلقى مركز شرطة العسرات بلاغا من عامل مزلقان قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من قطار.

وبالانتقال والفحص وسؤال مقدم البلاغ، تبين سقوط أحد الأشخاص من القطار رقم 164 مميز القاهرة ـ أسوان حال مروره بالمزلقان، وتبين وجود أشلاء جثة ذكر مجهول الهوية فـى العقد الرابع من العمر على شريط السكة الحديد، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى.

تم تكليف إدارة البحث بالتحرى فى الواقعة وفحص كافة نشرات الغياب للتوصل لصاحب الجثة، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.